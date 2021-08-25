المنصوري: الحركة المرورية بمنفذ رأس جدير ما زالت متوقفة باستثناء الدبلوماسية

ليبيا – أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير مختار المنصوري أن الحركة المرورية بين البلدين ما زالت متوقفة باستثناء الدبلوماسية.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “تواصلنا مع الجانب الآخر بالمنفذ، ونعمل على تجهيز بروتوكول صحي يضمن سلامة الطرفين، وموعد فتح المنفذ لم يحدّد بعد”.

وتابع المنصوري حديثه: “من ضمن شروط الجانب التونسي أن يكون المسافر الليبي حاملًا لشهادة تحليل لا تتجاوز 48 ساعة صادرة عن مركز معتمد، وملتزمًا باستعمال وحمل التعقيم في جيبه ومركبته”.

المنصوري خلص إلى القول: “رفضنا الشرط الممثل في ضرورة حجر المسافر لنفسه فترة 10 أيام، خاصة لمن لا يحمل شهادة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ونُقلت وجهة نظرنا إلى وزارة الصحة التونسية، ويبدو أنها تميل لإلغاء هذا الشرط”.