وزير الصحة يعلن انطلاق حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا ببنغازي

افتتح وزير الصحة علي الزناتي، اليوم الأربعاء، مركز التطعيمات بمجمع سليمان الظراط، بالمدينة الرياضية بمدينة بنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، حضر الافتتاح عميد بلدية بنغازي، ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة الخدمات الصحية، وعدد من مدراء الادارات بوزارة الصحة.

وشهد اليوم الأول من انطلاق الحملة حضور كبير من المواطنين الراغبين في تلقي التطعيمات، وسط اجراءات احترازية وتنظيمية مميزة بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات.

وأكد وزير الصحة على أن الحملة ستستمر حتى نفاذ كمية اللقاح، مشددًا على ضرورة تلقي اللقاح لأنه السبيل الوحيد للقضاء نهائيًا على الفيروس، ويسهم في تحسن الوضع الوبائي بالدولة الليبية بشكل عام.

وأثنى الزناتي، في كلمة له على كل الجهود التي تبذلها كل الجهات المساهمة في نجاح هذه الحملة سواء كانت جهات أمنية أو خدمية أو مؤسسات مجتمع مدني. مشيدًا على وعي المواطنين بأهمية تلقي اللقاح.

ووفقًا للإحصائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد بلغ عدد المتحصلين على اللقاح في ليبيا أكثر من مليون شخص، منهم أكثر من 6000 شخص تلقوا اللقاح بمجمع محطات التطعيم بالمدينة الرياضية بطرابلس منذ انطلاق الحملة في الحادي عشر من أغسطس من الشهر الجاري.

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