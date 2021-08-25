الروياتي: هروب مدير مكتب وزير الداخلية من هجوم مسلحي الككلي على الوزارة

قال أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، المقرب من وزير الداخلية بحكومة “الوفاق” فتحي باشاغا، إن مجموعة مسلحة تتبع عبد الغني الككلي، رئيس ما يعرف “جهاز دعم الاستقرار” باقتحام وزارة الداخلية.

الروياتي، أضاف في تدوينة أرفقها بصورة خالد مازن وزير الداخلية وعبد الغني الككلي، قائلًا: “قبل قليل، مجموعة مسلحة تتبع (غنيوة) تقتحم وزارة الداخلية، وتُرهب الموظفين وتعتدي على أعضاء الحراسة، الأمر الذي نجم عنه هروب مدير مكتب الوزير عميد “نورالدين أبوجريدة” , واختطاف رئيس قسم الشؤون السرية بمكتب الوزير السيد “بشير السنوسي”.

الواقعة التي تحققت “الساعة 24” من صحتها على لسان مصادر مطلعة، لم يشر الروياتي إلى أسبابها، فيختتم قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك: “أما الأسباب .. فمجهولة حتى الساعة” وفق قوله.