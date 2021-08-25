ليبيا الان

الروياتي: هروب مدير مكتب وزير الداخلية من هجوم مسلحي الككلي على الوزارة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، المقرب من وزير الداخلية بحكومة “الوفاق” فتحي باشاغا، إن مجموعة مسلحة تتبع عبد الغني الككلي، رئيس ما يعرف “جهاز دعم الاستقرار” باقتحام وزارة الداخلية.

الروياتي، أضاف في تدوينة أرفقها بصورة خالد مازن وزير الداخلية وعبد الغني الككلي، قائلًا: “قبل قليل، مجموعة مسلحة تتبع (غنيوة) تقتحم وزارة الداخلية، وتُرهب الموظفين وتعتدي على أعضاء الحراسة، الأمر الذي نجم عنه هروب مدير مكتب الوزير عميد “نورالدين أبوجريدة” , واختطاف رئيس قسم الشؤون السرية بمكتب الوزير السيد “بشير السنوسي”.

الواقعة التي تحققت “الساعة 24” من صحتها على لسان مصادر مطلعة، لم يشر الروياتي إلى أسبابها، فيختتم قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك: “أما الأسباب .. فمجهولة حتى الساعة” وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا يؤكد ان الجيش الوطنى كان محقا فى دخول طرابلس بتطهيرها من هؤلاء الارهابيين الذين عينهم السراج وان من كانوا يقولون ان الجيش الوطنى تعجل دخول طرابلس ولن ينتظر مؤتمر غدامس الجامع لجماعة الخوان وعدد من المأجورين بالرشوة الاممية كما حدث فى مؤتمر حوار تونس وجاء بقائمة فاشلة تدعم الفوضى والارهاب .
    فكيف تتم اللنتهابات فى حماية وزارة غير قادرة على حماية مقرها الرئيسى وعلى راى المثل جبت ياعبد المعين تعنى لقيتك ياعبد المعين عايز تتعان .
    فمن يستطيع محاسبة غنيوة الككلى او الفار او البقرة او الحصان اذا كان الدبيبة خادم لهم يقرا بيان معادى للجيش اعدوه له !!!

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  • يجب سحب الثقة من حكومة الوحلة الواطية والبحث عن شخصية وطنية محايدة وليبيا فيها الكثير منهم وقادرة على انقاذ ليبيا من المصير الاسود القادم على يد قائمة الرشوة رئيس مجلس رئاسى الريس حنفى ورئيس حكومة اهطل وغبى يقود اليلاد للهاوية ومجلس النواب مسئول عنه واللى شبكنا يخلصنا

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