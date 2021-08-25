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“اليونيسيف” تدعم حملة تطعيمات كورونا بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، تقديمها إمدادات حيوية وتجهيزات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا، إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للمنظمة على الفيسبوك، والذي أكد أن هذه الإمدادات تأتي دعماً لحملة التطعيم الجماعي التي أطلقتها وزارة الصحة، وتشمل صناديق تبريد ومطهرات يدوية وكحولاً، بالإضافة لأقنعة جراحية.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت حملتها الاستثنائية للتطعيم في بنغازي بعد تجهيزها لمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية بالمدينة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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