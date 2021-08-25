لجنة الطاقة بمجلس النواب تطالب بالتمثيل العادل للمناطق النفطية في الدولة الليبية في مجلس الإدارة الجديد بمؤسسة النفط

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، الأربعاء، بياناً بشأن إعادة النظر في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

اللجنة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “إذ تُراقب لجنة الطاقة والموارد الطبيعيـــــة بمجلس النواب عن كثـــف بيانات شباب وأعيان وحُكماء ومشائخ القبائـل والفعاليات والحِراكات والجمعيـات الوطنية بالخصوص، ولا سيما في المناطق المجاورة للعمليات النفطية وحقـولها وإيماناً منا بالدور الفعال بمجلس النواب الليبــــــــــي في توحيد مؤسسات الدولة وجهــــــوده المبذولـــة من أجل الحفاظ على قوت الليبيين، الذي يُعتبــــر مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية”.

وحذرت اللجنة، “الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأخذ هذه البيانات بعين الإعتبار وإعادة النظر في لجنة المؤسسة الوطنيــة للنفط ومراعاة انتهاء مُدتها القانونية حتى لا تتفاقـم الأزمة وتخرج الأمور عن نصابها والتي قـــــد تصل إلى نتائج لا يُحمد عقباها”، مطالبةً “بالتمثيل العادل للمناطق النفطية في الدولة الليبية من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب في مجلس الإدارة الجديد”.

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