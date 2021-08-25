العكاري: من أهم أسباب أزمة السيولة 55 مليار دينار خارج المصارف

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إن مشكلة المقاصة كانت تكمن في وجود 52 مليار دينار من أرصدة المصارف التجارية في المصرف المركزي ببنغازي، أعطيت مقابلها في مركزي طرابلس 20 مليار دينار.

وأكد العكاري في منشور بصفحته على موقع فيسبوك، رصدته “الساعة24″، أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود 55 مليار دينار من العملة خارج المصارف، لم يرجع منها سوى 2 مليار ومازالت المطالبات بتوفير السيولة مستمرة والسحب من المصارف مستمر بشكل مفرط أيضا.

وشدد العكاري على أن المجتمع الليبي لم يساهم في حل هذه المشكلة وهناك تكديس للعملة في البيوت، وهذا لا يشمل ذوي الدخل المحدود، بحسب قوله مناشدا المواطنين التعاون والتكاتف من أجل رفع هذا الحمل، وفق تعبيره.