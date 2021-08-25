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المنفي والدبيبة يبحثان ملفي المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية مع أعضاء من البرلمان

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع له مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائر انتخابية مختلفة، على ضرورة تكاثف الجهود وتعاون الجميع إلى جانب الرئاسي في مسألتي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد الدبيبة من جانبه على أهمية هذه اللقاءات التقابلية والعمل على تفعيل اللجان البرلمانية، لمتابعة الوزارات، مشيرا إلى أن ذلك أصبح ضرورة مُلحّة وذلك للوقوف على تطورات الأوضاع بشكل واقعي.

وأوضح النائب سالم قنيدي بدوره، أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة أداء الحكومة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى الاستماع إلى الملاحظات من عدد من النواب للعمل على معالجتها.

وشهد اللقاء في نهايته الاتفاق على عقد لقاءات بشكل دوري، لمناقشة التطورات السياسية والإدارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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