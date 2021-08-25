اللافي: الأشهر القادمة ستكون حاسمة سياسيا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب، بأن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المشهد السياسي الليبي.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده، اللافي مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة.

وقال اللافي، إن الأشهر القادمة والحاسمة تحتاج تعاونا من كل الأطراف الليبية لإنجاح استحقاقات المرحلة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار الدائم.

وتناول اللقاء اللافي وبوريطة آليات دعم عمل الرئاسي في عمله، وتهيئة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها وتقريب وجهات النظر لدعم استدامة الاستقرار والحل السياسي في ليبيا.

وأثنى اللافي، على دور المغرب ودول الجوار الأفريقي في دعم العملية السياسية الليبية، وثمّن مبادرات المملكة المتواصلة لدعم الحل السياسي في ليبيا منذ سنوات.

بدوره أكد بوريطة على حرص المغرب لدعم العملية السياسية في ليبيا، ولمنجزات المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية في ليبيا في توحيد المؤسسات، وإطلاق مسار المصالحة، والتحضير للانتخابات.