“التوجيه المعنوى”: تسليم رئاسة جهاز التفتيش العام للقوات المسلحة لـ”الجروشي”

“التوجيه المعنوى”: تسليم رئاسة جهاز التفتيش العام للقوات المسلحة لركن طيار صقر الجروشي

قالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إنه تم اليوم بمقر رئاسة الأركان الجوية، مراسم التسليم والاستلام بين رئيس جهاز التفتيش العام السابق اللواء عبدالجليل الترهوني والرئيس الجديد للجهاز الفريق ركن طيار صقر أدم الجروشي بإشراف لجنة التسليم والاستلام المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضافت الإدارة في إيجاز صحفي، أن عملية التسليم والاستلام جاءت تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر رقم (251) عام (2021) بشأن تعيين الفريق ركن طيار صقر أدم الجروشي مفتش عام للقوات المسلحة .

وتابعت الإدارة، ألقى الفريق صقر الجروشي كلمة بهذه المناسبة تقدم فيها بالشكر والثناء على مجهودات رئيس جهاز التفتيش العسكري العام السابق وأضاف بإن هذا الجهاز هو جهاز مهم في رفع كفاءة وانضباط الجيوش في العالم والجيوش المتقدمة تعتمد عليه بشكل أساسي.