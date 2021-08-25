الكوني وديبي يتفقان على إخراج الفصائل المسلحة التشادية من ليبيا

اتفق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على ضرورة إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده الطرفان في إنجامينا، الأربعاء، «تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف أمن الحدود، وإخراج الفصائل المسلحة التشادية من ليبيا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي

وذكرت الوكالة أن الكوني وديبي اتفاقا على أن «استمرار وجود هؤلاء في الجنوب الليبي يشكل تهديدًا وخطرًا على أمن واستقرار ليبيا كما هو تهديد لأمن واستقرار تشاد». ودعا الطرفان إلى «ضرورة تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول تشاد وليبيا النيجر والسودان، الذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في سد الطريق أمام الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للقارات، كالتهريب والإتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية».

اتفاقيات جديدة

وأعرب الطرفان عن إمكانية التوقيع على اتفاقيات ثنائية جديدة في إطار هذه الاتفاقية الرباعية، وبما يسمح في معالجة الأوضاع العاجلة أو ذات الطبيعة الخاصة بالبلدين.

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وقال الرئيس التشادي، في كلمة له، إن بلاده «تمر بمرحلة انتقالية صعبة تشبه التي تمر بها ليبيا؛ لذلك فإن الفهم المتبادل سيسمح بوضع اليد على الجرح والعمل معًا، اليد في اليد، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة».

وأكد ديبي التزام بلاده «تجاه الشعب الليبي ومساعدته لإخراج القوات الأجنبية من أراضيه، حتى لا تتكرر الأحداث الدامية التي دارات قبل مأساة مقتل والده (الزعيم التشادي)».

قوة مشتركة لحماية الحدود

وأشار إلى أن تشاد تدعم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية الرباعية، خاصة ضرورة تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود، موضحًا أن «المسائل الإقليمية يجب أن تحل من قبل المعنيين أنفسهم ولا يجب انتظار الحلول من الخارج».

وأوضح أن «تأمين الحدود المشتركة وحل إشكاليات الهجرة والعمليات الإجرامية والمتاجرة بالبشر سيكون المقدمة الضرورية لأي استقرار وسلام في المنطقة»، معلنًا- في هذا الصدد- عن اتفاقه مع الكوني على «إطلاق مشاريع الشراكة فيما يخص التنمية والتعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقية المشتركة».

من جانبه، أشار عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى «العمل الدؤوب للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باتجاه توحيد مؤسسات الدولة، ونزع فتيل النزاع، وفتح الطريق الساحلي، وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وإرساء دعائم الاستقرار والأمن ووحدة البلاد».

التحديات الأمنية

واستدرك الكوني، في كلمته، قائلاً: «يبقى أمامنا جملة من التحديات الكبرى التي لن تسمح بثبات هذه الإنجازات إن لم نواجهها بحلول ناجعة. من بينها التحديات الأمنية التي تواجهون بدوركم تحديات مشابهة لها، بل ثمة قضايا مشتركة تحتاج لحل مشترك وتعاون مشترك لاقتلاعها من جذورها».

وأضاف أن زيارته الحالية لتشاد «تهدف لمعالجة التحدي الأمني المشترك، والبحث عن آليات ناجعة تسمح بمواجهة الأمر». وتابع: «قررنا اليوم أن يتواصل هذا التشاور والتكامل الأمني بين الطرفين، ليس فقط في إطار الاتفاقية الرباعية بل الأبعد من خلال اتفاقيات ثنائية مضافة قد نحتاجها في سياق عاجل أو خاص، وتكون لها خصوصيتها فيما يخص البلدين».

وقال إن «تشاد وحدها من يملك مفاتيح اللغز لفهم تركيبة وطبيعة الفصائل التشادية المسلحة التي تهدد الأمن الليبي كما الأمن التشادي، فهؤلاء الذين يعبرون الحدود نحو ليبيا ويعبثون بأمنها تم يعودون إلى داخل الأراضي التشادية».

جولة خارجية

والثلاثاء، زار الكوني السودان ضمن جولة في دول الجوار تشمل تشاد والنيجر ومالي؛ حيث التقى نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث معه عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، لاسيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب».

ويبحث الكوني خلال جولته الخارجية الحالية «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، من خلال تفعيل اتفاقات قائمة بهذا الخصوص، واقتراح أخرى مكملة باتجاه «تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

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