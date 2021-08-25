ليبيا الان

وزارة الدفاع تناقش مع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق ملف “جرائم الحرب”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية جبريل الشتيوي، الأربعاء، خلال اجتماع له مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، آلية توسيع عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودور وزارة الدفاع في متابعة ذلك على المستويين المحلي والدولي.

كما تناول الاجتماع بحث كيفية التعاون مع اللجنة الأممية، لتعزيز التعاون الدولي والإنساني في المؤسسة العسكرية.

يُشار إلى أن اللجنة الدولية لتقصّي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا عَقدت اجتماعاً مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان.

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قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لقوا جرائم حرب بكسر التافهات ــ واللاهيات . والساهرات ـ . اليى ما لقوش من يحرقهم بنار طليقة هما واالحطب الي معاهم والي كاتبينه عالحيوط والمصاحف .

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  • لا يوجد فى ليبيا منصب وزير دفاع اصلا فهو شاغر والمسئول عن الامور العسكرية هو المجلس الرئاسى بصفته القائد الاعلى للجيش اما عن جرائم الحرب ياكلب فقد ارتكبها اردوغان والسراج وقبل ملفهما محكمة الجنايات الدولية والادلة ثابتة طبقا للقانون الدولى حيث تم نقل اسلحة وارهابيين من سوريا عبر تركيا من خلال طائرات وسفن مدنية واستخدام طائرات وسفن مدنية فى اغراض عسكرية جريمة حرب .
    اما الجيش الوطنى فمكلف رسميا من مجلس النواب بمحاربة الارهاب بينما البعثة الاممية تدعم الارهاب وتتستر على الرشوى التى نتج عنها قائمة فاشلة

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