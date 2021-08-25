وزارة الدفاع تناقش مع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق ملف “جرائم الحرب”

بحث مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية جبريل الشتيوي، الأربعاء، خلال اجتماع له مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، آلية توسيع عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودور وزارة الدفاع في متابعة ذلك على المستويين المحلي والدولي.

كما تناول الاجتماع بحث كيفية التعاون مع اللجنة الأممية، لتعزيز التعاون الدولي والإنساني في المؤسسة العسكرية.

يُشار إلى أن اللجنة الدولية لتقصّي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا عَقدت اجتماعاً مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان.

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