مصر تبحث استئناف عملها الدبلوماسي في طرابلس

بحث السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي.

ونقل السفير المصري سعي السلطات المصرية للمشاركة في إعمار ليبيا والاستفادة من تجربة شركاتها في مختلف المجالات، وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها مع وزارات التخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد.

وأكد السفير دعم مصر للمسار السياسي وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

يُذكر أن العلاقات الليبية المصرية شهدت انفراجة عقب مباشرة حكومة الوحدة الوطنية مهامها، وزيارة مسؤولين مصريين رفيعي المستوى لطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية