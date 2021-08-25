رئيس المجلس الرئاسي يتابع مع رئيس مجلس الوزراء الصعوبات التي تواجه الحكومة

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ عقد صباح بديوان رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبدالحميد الدبيبة.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، في ظل تأخر إعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع دعمه للحكومة، ومساندته للمجهودات التي تبذلها، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي لها علاقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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