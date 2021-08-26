العباني: أرفض المحاصصة وليبيا ليست قرعة لأحد

قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إنه، في غياب الشرعية وهيمنة سلطة الأمر الواقع، عينت السيدة وليامز (المبعوثة الأممية السابقة) 75 ولياً لتمثيل الشعب الليبي، علما بأن الولي تعينه المحكمة دون أخذ رأي المولى عليه لإنعدام إرادته.

وأضاف فى تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم أن الأولياء اختاروا لنا مشكورين قائمة المنفي والدبيبة لتحكمنا مؤقتا وتسير بنا إلى تنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2021/12/24م، وليؤكد البرلمان المنتخب من كل الليبيين والممثل الشرعي لهم ما قام به الأولياء ويمنح الثقة في عرس برلماني لهذه الحكومة بأغلبية 134 من 135 صوت بسرت، وينعقد بطبرق بحضور الحكومة التي أدت اليمين الدستورية.

أضاف العباني: “فما بال البرلمان يطالعنا بتهديد الحكومة بسحب الثقة حتى قبل إصدار قانون الميزانية، أليس ذلك أمر يدبر بليل، وأن المطلوب من الحكومة غير ما هو معلن، أستغرب وأنا أحد أعضاء مجلس النواب الرافضين للمحاصصة، لست ضد سحب الثقة كأداة من أدوات مجلس النواب، ولكن لا أقبل استخدام شفرات الحلاقة في قطع الشرايين، وأؤكد أن ليبيا كيان واحد وأنها ليست قرعة لأحد، التقيد بالمادة (05) من القانون رقم (04) لسنة 2014م. بشان إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب” وفق قوله.