امغيب: سحب الثقة من حكومة الدبيبة يضمن استقرار البلاد وإجراء الانتخابات

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أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيبّ، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة من قبل نواب برقة لا يعطل إجراء الانتخابات.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه عبر فيسبوك، “طلب سحب الثقة من حكومة الدبيبة من قِبل نواب برقة، إطلاقاً لا يعطل أو يعرقل إجراء الانتخابات”.

وأكد امغيب أن سحب الثقة يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، قائلا، “هذا الطلب استطيع أن أقول أنه آخر فرصة للمحافظة على وحدة وسلامة واستقرار البلاد”.

وكان قد تمسك أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، بضرورة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ووقع 27 نائبا من المنطقة الشرقية على بيان لسحب الثقة من حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالتعامل مع مناطق المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة .

وقال النواب، في بيانهم “نظراً لما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة، وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للقانون وآخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم “.