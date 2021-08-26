السائح يناقش مع “كوبيتش” سبل دعم البعثة الأممية لانتخابات 24 ديسمبر

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش، مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين.

وتناول اللقاء الذي جرى بمقر المفوضية في طرابلس، وحضره عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة آخر المستجدات حول التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وسبل الدعم التي يمكن أن تُقدّمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

يُشار إلى أن لقاء السائح بكوبيتش سبقه لقاء آخر جمع رئيس المفوضية مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا ليزني أوردمان، الذي عبّر عن استعداد بلاده لدعم الانتخابات القادمة بأفضل طريقة ممكنة.

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