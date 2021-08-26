لجنة إغاثة الجزائر تنظم حملة لإغاثة المتضررين

نظمت اللجنة التطوعية لإغاثة الشعب الجزائري، حملة لإغاثة متضرري الحرائق في تيزي وزو وبجاية.
وقال عضو اللجنة، وجدي شعبان، إن 3 قوافل انطلقت من مدن نالوت وغريان ومناطق باطن الجبل إلى الجزائر، حيث تم جمع المساعدات بالتعاون مع فريق الكشافة والمتطوعين.
نظمت اللجنة التطوعية لإغاثة الشعب الجزائري، حملة لإغاثة متضرري الحرائق في تيزي وزو وبجاية.
وقال عضو اللجنة، وجدي شعبان، إن 3 قوافل انطلقت من مدن نالوت وغريان ومناطق باطن الجبل إلى الجزائر، حيث تم جمع المساعدات بالتعاون مع فريق الكشافة والمتطوعين.
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