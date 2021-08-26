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لجنة إغاثة الجزائر تنظم حملة لإغاثة المتضررين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت اللجنة التطوعية لإغاثة الشعب الجزائري، حملة لإغاثة متضرري الحرائق في تيزي وزو وبجاية.

وقال عضو اللجنة، وجدي شعبان، إن 3 قوافل انطلقت من مدن نالوت وغريان ومناطق باطن الجبل إلى الجزائر، حيث تم جمع المساعدات بالتعاون مع فريق الكشافة والمتطوعين.

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قناة ليبيا

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