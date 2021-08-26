مختنقات بلدية طرابلس محور لقاء شكشك مع المسؤولين

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال اجتماع مُوسّع مع وزير الإسكان والتعمير، وعميد وأعضاء بلدية طرابلس وعدد من المسؤولين مشكلة انقطاع مياه الشرب عن أحياء العاصمة، والاختناقات المرورية بالمدينة خصوصا بتقاطعي البيفي والفلاح.

كما ناقش المجتمعون مُشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء، والتأخر في استكمال مشروع صيانة خط مياه الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار بطريق الجامعة.

واتفق الحاضرون على ضرورة البحث عن مصادر بديلة للمياه من خلال عمل شركة المياه والصرف الصحي، على تحديد تلك المصادر وعدد الآبار التي تحتاج للصيانة والآبار الجديدة وتحديد إنتاجها.

كما اتفق شكشك وأعضاء بلدية طرابلس على ضرورة البدء الفوري بمعالجة المختنقات المرورية، وتركيب الإشارات المرورية، ودعم مرور طرابلس بالإمكانيات اللازمة للحد من تلك الاختناقات، مع تكليف مكاتب استشارية لدراسة حركة المرور ووضع الحلول اللازمة لها.

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