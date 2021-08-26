مصدر: تونس تقبض على مقاتلين سوريين وتونسيين قدِموا من ليبيا بأوامر من النمروش

كشفت مصادر تونسية، اليوم الخميس، أن عدداً ليس قليلاً من المقاتلين التونسيين والسوريين، قُبِض عليهم بعد دخولهم عبر الحدود قادمين من ليبيا.

وتُفيد المعلومات الأولية بضلوع صلاح الدين النمروش، في عملية نقل هؤلاء المقاتلين، الذين لم يتسنَ لنا معرفة ما إذا قُبض عليهم جميعاً، بتنسيق مباشر مع تركيا، التي أشرفت على تدريبهم في سوريا.

يُذكر أن “المجلس الرئاسي قد أصدر قراراً في الـ15 من أغسطس الجاري يقضي بإنشاء منطقة عسكرية تُسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، ووجّه بترقية النمروش إلى رتبة لواء “دكتور مهندس” استثنائياً، وتعيينه آمرًا للمنطقة العسكرية”، بحسب نص البيان.

وتكون حدود المنطقة العسكرية، بحسب القرار، شرقاً مدينة غريان، وشمالاً باطن الجبل، وغرباً الحدود الليبية التونسية الجزائرية وجنوباً مدينة غدامس.

وحول كواليس توسيع نفوذ النمروش، علمت مصادرنا حينها أن هذه الترقية جاءت بتوصيات مباشرة من الاستخبارات التركية، وأن الاستخبارات التركية أبلغت رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ومحمد الحداد؛ بضرورة الدفع بالنمروش إلى الواجهة.

وأضاف المصدر أن “النمروش” قام بزيارة خاصة إلى أنقرة قبل ترقيته، والتقى رئيس الأركان التركي ومسؤولين في الاستخبارات.

في السياق ذاته، أبلغ السفير التركي في ليبيا، كنعان يلمز، الدبيبة والحداد، خلال اجتماع معهما أن دور “النمروش” مطلوب خلال هذه المرحلة، في ظل التطورات الداخلية وكذلك الأوضاع في تونس.

ويُصعّد هذا التسلسل من حدّة الاستفهامات حول وقوف تركيا وراء الدفع بالنمروش الى الواجهة.

ويشار إلى أن مكتب إنتربول تونس، قد راسل وزارة الداخلية بشأن اعتزام 100 عنصر إرهابي موجودين بقاعدة الوطية، التسلل إلى تونس.

وجاء في المستند الذي حمل توقيع وزير الداخلية خالد مازن: “أفادنا رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بأنه أخطر بموجب برقية وردت إليه من إنتربول تونس فحواها: توفر معلومات لديهم باعتزام حوالي 100 عنصر إرهابي موجودين في القاعدة الجوية الوطية، التسلل إلى تونس”.

وطالب وزير الداخلية على ضوء البرقية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات؛ لإحباط أية مخططات تحاك للقيام بأية عمليات إرهابية، قبل أن يعود لينفي أي وجود لأي إرهابيين في القاعدة.

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