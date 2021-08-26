البدوي: الدبيبة يتحمل مسؤولية عدم اعتماد الميزانية

قال عضو مجلس النواب “مصباح ميلود البدوي”، إن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” وقد تم إبلاغه رسمياً قبل موعد الجلسة بـ 15 يوماً.
أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن قانون انتخاب الرئيس تم تسليمه للجنة التشريعية لصياغته، وأن الحكومة هي من تتحمل تأخر اعتماد الميزانية، وليس المجلس؛ لأن المجلس أعاد الميزانية للحكومة 3 مرات لتعديلها، والأخيرة سلّمت التعديل الرابع للميزانية بقيمة 111 مليار.
وتابع قائلًا أم الحكومة لم تهتم بالأولويات، والمتمثلة في التعليم والصحة والأمن وتوفير الكهرباء والسيولة، أي ما يخدم المواطن لخلق تنمية” وفق تعبيره.
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