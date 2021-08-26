البدوي: الدبيبة يتحمل مسؤولية عدم اعتماد الميزانية

قال عضو مجلس النواب “مصباح ميلود البدوي”، إن جلسة الاثنين المقبل ستخصص لمساءلة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” وقد تم إبلاغه رسمياً قبل موعد الجلسة بـ 15 يوماً.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن قانون انتخاب الرئيس تم تسليمه للجنة التشريعية لصياغته، وأن الحكومة هي من تتحمل تأخر اعتماد الميزانية، وليس المجلس؛ لأن المجلس أعاد الميزانية للحكومة 3 مرات لتعديلها، والأخيرة سلّمت التعديل الرابع للميزانية بقيمة 111 مليار.

وتابع قائلًا أم الحكومة لم تهتم بالأولويات، والمتمثلة في التعليم والصحة والأمن وتوفير الكهرباء والسيولة، أي ما يخدم المواطن لخلق تنمية” وفق تعبيره.