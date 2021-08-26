الكوني في تشاد لبحث تأمين الحدود

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في اجتماع له مع رئيس المجلس الانتقالي التشادي محمد دبي – الأربعاء- القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تأمين الحدود وطرد الفصائل المسلحة التشادية من التراب الليبي والتي تُشكل خطراً على أمن واستقرار البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجامينا، تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي، المُوقّع بين كلٍّ من ليبيا وتشاد، والنيجر، والسودان، الداعي لتكوين قوة عسكرية مشتركة لتأمين حدود هذه الدول، وذلك من أجل القضاء على الاٍرهاب والتهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

وأشار الكوني إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعملان في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة ونزع فتيل الحرب، والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإرساء دعائم الاستقرار والأمن ووحدة البلاد، مشيراً لجملة من التحديات التي تُواجه هذه الجهود، ومن بينها الأوضاع الأمنية التي تواجهها ليبيا وتشاد باعتبارها قضية مشتركة.

وشدد الكوني على أهمية الشراكة بين البلدين وأهمية مشاركة تشاد في اللقاءات التي تبحث عن حل للأزمة الليبية، مستغرباً غيابها في اللقاءات السابقة، مشيراً إلى أن تشاد وحدها من يملك مفاتيح اللغز لفهم تركيبة وطبيعة الفصائل التشادية المسلحة التي تهدد الأمن في ليبيا وتشاد.

من جهته أكد دبي التزام بلاده تجاه الشعب الليبي ومساعدته لإبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية عن أراضيه، مشدداً على دعم بلاده لتفعيل الاتفاقية الرباعية، معبراً عن أمله في أن تخرج القمة القادمة لمجموعة “س ص” بمقترحات لحل كل الإشكاليات في المنطقة، بما فيها تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة والمتاجرة بالبشر لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وكشف دبي عن اتفاقه مع عضو المجلس الرئاسي، على حزمة من مشاريع الشراكة فيما يخص التنمية والتعاون الثنائي المشترك، الذي يخدم مصالح البلدين الجارين.

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