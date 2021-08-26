تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020: صنع الله صرف رواتب ‏لأشخاص لا يوجد ما يفيد بأنهم يعملون في أي من قطاعات النفط

كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2020، الصادر يوم الثلاثاء، عن فساد المؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها مصطفى صنع الله.

التقرير، وفي نصه أوضح قيام صنع الله بصرف رواتب ‏لأشخاص لا يوجد ما يفيد بأنهم يعملون في أي من قطاعات النفط، وأيضاً قام بصرف رواتب لأشخاص بحجة أنهم يعملون مستشارين ‏قانونيين بنحو 66 ألف دينار و72 ألف دينار من دون أن يثبت ‏قيامهم بأي أعمال خاصة بالمؤسسة”.

وتابع التقرير: “صنع الله قرر شراء 6 سيارات بقيمة مليون دينار تقريبا من دون ‏تشكيل لجنة وبأسعار مبالغ فيها، كما أن المؤسسة استلمت 5 ‏سيارات فقط وهناك سيارة لم يتم تسليمها حتى الآن، وقام أيضاً برشوة المراقب المالي المكلف من قبل وزير المالية ‏عام 2019، بمراقبة عمل المؤسسة بمنحه سيارة وعقد إيجار شقة ‏سكنية بقيمة تصل إلى 27 ألف دينار”.

واستكمل التقرير: “المؤسسة الوطنية للنفط تصر على تعيين عمالة غير مؤهلة ‏وتتحمل تكاليف إضافية من أجل تأهيلهم وتدريبهم، كما أنها تمنح ‏بعض الوظائف الفنية الحساسة لأشخاص غير متخصصين ولا ‏مؤهلين، وتم تسجيل نفقات الإعاشة والتموين بالحقول النفطية على أنها بنحو ‏‏20 مليون دينار في حين أن التكلفة الفعلية بلغت 11 مليون دينار ‏أي أن هناك فارق نحو 9 مليون دينار لم توضح المؤسسة أين ‏ذهبت”.

وأضاف: “قيمة المصروفات لمشاريع ‏غير معتمدة في بند المشتريات الرأسمالية وصلت إلى 23 مليون ‏و301 ألف دينار، وشركة الزويتينية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط فتحت 15 ‏حسابا مصرفيا موزعة ما بين العملة المحلية والأجنبية بعضها كان ‏لأغراض غير معروفة ولحسابات مسجلة باسم أشخاص، وقيمة الإيرادات من الخدمات المقدمة للشركات غير النفطية ‏بلغت 50 مليون دينار، ولكن المؤسسة الوطنية للنفط اعتمدت ‏سياسات غير واضحة لتحصيل تلك الإيرادات، وأودعتها في ‏حسابات خارجية لتغطية مصروفات مختلفة تدفع بالنقد الأجنبي ‏من دون أن توضح طبيعة تلك المصروفات.”.

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