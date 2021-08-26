وزارة الدفاع التونسية: توقيف 52 سورياً حاولوا اجتياز الشريط الحدودي بين تونس وليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، توقيف 52 سورياً بينهم 5 نساء و11 طفلاً خلال محاولتهم اجتياز الشريط الحدودي بين تونس وليبيا خلسة، حيث تم تسليمهم إلى قوات حرس الحدود التونسي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة، بجهة المرتبة تمكنت من توقيف 25 شخصا من جنسية سورية من بينهم امرأة، كما تمكنت قوات الجيش التونسى في عملية ثانية الإثنين من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا.

وأضافت الوزارة التونسية أن الموقوفين كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب التونسى، وقد تم تسليمهم إلى وحدات الحرس الحدودي التونسى بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.