الأسود: الأتراك يريدون فرض وصايتهم على الشأنين الاقتصادي والثقافي عن طريق الدبيبة

قال الكاتب الصحفي التونسي، الحبيب الأسود، إن “رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يدرك جيدًا أن مراكز القوى في الغرب الليبي، تحتاج إلى زعيم لإحداث توازنات بينها، وهو ما يسعى لأن يقوم به حاليًا”.

وأشار الأسود، في تصريحات لـ”مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى أن “الدبيبة قد يعمل تحت الغطاء التركي، بمختلف أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية وحتى الثقافية، وهو ما يعني أن زعامته لا تكتمل دون الدعم المباشر من نظام أردوغان الذي بات يمثّل القوة الأبرز في طرابلس”، بحسب قوله.

وأوضح الأسود أن “الأتراك لهم شروطهم لدعم هذه الزعامة، ومنها تشريع بقائهم الدائم وتنفيذ أهدافهم في السيطرة على السوق التجارية والصفقات الكبرى، لإعادة الإعمار ومنحهم التعويضات التي يطالبون بها عن عقود مبرمة مع النظام السابق”.

واستطرد الأسود حديثه، بأن “الأتراك يريدون فرض وصايتهم على الشأنين الاقتصادي والثقافي، بما يجعل غرب ليبيا أبرز مركز للنفوذ التركي في شمال أفريقيا”.

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