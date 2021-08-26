ليبيا الان

المفتي المعزول من تركيا: آخر من يتكلم عن الإرهاب والدواعش هو الحكومة التونسية وقد أعلنا الحرب عليها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مفتي الجماعات الإرهابية المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، الأربعاء، أنه “صدر من الحكومة التونسية في عهدها الجديد اتهام لليبيا بأنه يوجد بها في منطقة الوطية دواعش وإرهابيون وقدمت بذلك شكوى للانتربول استعداء للدول الكبرى المهيمنة الراعية للمشروع الصهيوني استعداء لهذه الدول علينا وهذا والله غير موفق من الحكومة التونسي التي كنا نعدها شقيقة وناصرة للقضية الليبية”، بحسب زعمه.

الغرياني، وفي تصريحات متلفزة، على قناة التناصح التي يمتلكها وتبث من تركيا، تابعتها قناتنا، أضاف قائلاً: “هذا الاتهام من حيث موالاته للظالمين ظاهر وواضح لأنه هو الاتهام عينه الذي كان يتخذه (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر شعارا على مدى سنوات لقتل الليبيين بدعم كبير من دول الامارات وفرنسا”، بحسب زعمه.

وتابع مزاعمه: “معروف أن الحكومة التونسية في عهدها الجديد هي رهن اشارة الفرنسيين والاماراتيين ولعل هذا الاتهام وهو من إعزاء هاتين الدولتين هذا من حيث الولاء للظالمين في هذا الاتهام أما من حيث الواقع فاني اقول كما يقول المثل العربي رمتني بدائها وانسلت فإن اخر من يتكلم عن الارهاب والدواعش هو الحكومة التونسية وكان ينبغي لها ألا تتجرأ وتفتح علينا هذا الباب لأننا عانينا كثيرا يعلم العالم كله ما تحملته ليبيا وثورة فبراير في مقاتلة الدواعش في صبراتة وفي سرت وفي غيرهما”، بحسب زعمه.

وواصل مزاعمه: “واقول كان على تونس ينبغي لها أخر من يتكلم عن هذا الموضوع لاننا أكثر من قاتلناهم من الدواعش هم توانسة للاسف، بالاحصائيات الرسمية وليس هي دعوة كدعوة حكومة تونس في عهدها الان انها تطلق شعارات وتتهم ليبيا بأنها ترعى الارهاب وهذا بالاحصائيات ومن سجلات السجون مئات التوانسة كانوا موجودين وقاتلناهم بشراسة وقبضنا عليهم واودعوا السجون، وكانت الحكومة التونسية تتنصل منهم”، بحسب زعمه.

واستكمل: “حاولنا كثيرا حاولت الحكومات السابقة وحاول جهاز القضاء في ليبيا التواصل كثيرا مع المسؤولين التونسيين ولكن كانوا يتنصلون من رعاياهم ولم يقبلوا ترحيلهم هذا ينبغي ألا تنساه الحكومة التونسية وهي وهي تتكلم الآن عن الارهاب وتقول أن في الوطية ارهابيين ولذلك هي بنت على هذا الاتهام الباطل الساذج بنت عليه اتخذت قرارا بقفل الحدود بين تونس وليبيا زعما منها أن تحمي نفسها من الارهاب”، بحسب زعمه.

وأتم قائلاً: “اقول لها يعني انت هي التي ينبغي ان نحتمي منكِ لأن التاريخ يشهد أن الإرهابيين في تونس وليس في ليبي وما تتطيرين به وتخافينه بغلق الحدود أقول لكم طائركم معكم نحن أبعد ما نكون عن هذه التهمة ما كنا نتمنى منكم يعني غلق الحدود ولكن بعد ان وقع فإني اقول لكم المتضرر الحقيقي هو الشعب التونسي وليس الشعب الليبي فاننا إذا اخذنا المسألة بالارقام أننا نجد المستفيد الاكبر من النمو الاقتصادي من هذه الحركة بين البلدين المستفيد الأكبر هو تونس ونحن لا نحسدهم على ذلك ألا انهم اخواننا واشقائنا ونتمنى رفعتهم ونتمنى استقرارهم ولكنهم الأن في عهدهم الجديد انضموا الى الفريق المعادي ودخلوا معنا بهذه التهمة في الحرب”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

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  • شيخ المنافقين الغريانى يناقض نفسه ومصر على قول الزور وهو من الكبائر التى نها الله ورسوله عنها قال تعالى :-
    فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ* حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾
    فانت كلب صهيونى حيث قلت انك تعلمت الاسلام على يد يهودى هولندى !! فعل علمك اليهودى ان اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود .. وهل علمك ان تكون مثلهم قلوبهم غلف او اشد قسوة من الحجارة وهل علمك العنصرية والغل والحقد والكراهية .
    وهل نسبت يامعتوه انك تقيم فى اسطنبول وسط بيوت دعارة وخمر مباحة طبقا للقانون العلمانى التركى ومن عرق مهابل النسوان يامهبول اسطنبول ينغق عليك صحيح اللى اختشوا ماتوا .
    وهل نسيت ان من يمول قناتك المسعورة هى قطرائيل ويشرف علبها الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر .
    اما تونس فعلى الطريق الصحيح تتحرر من سيطرة شر خلق الله خوان المسلمين خوان الاوطان المفسدين فى كل مكان ويكفى ان رئيس هيئة مكافحة الفساد فى تونس وليبيا قبض عليهما بتهمة الفساد وهما من الخوان المفسدين مثلك .
    الا تستحى ابها الشيخ العجوز وانت على اعتاب القبر وسترى مقعدك من النار مع اخوانك الفجار وانت مفتت الديار الليبية وتنشر الفتنة بين الناس لترضى سيدك ابليس اللعين اتفووووووووووه عليك وعلى امثالك من كلاب النار

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  • شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
    وشهادة الزور جنحة ولكن فى احد الحالات تصل عقوبتها للاعدام وهى تنطبق على الغريانى اذا ادت شهادة الزور الى اعدام انسان برئ وراينا كيف ان احد كلاب الغريانى متشبع بافكاره الضالة خرج من سجن معتيقة ليقتل امه وابيه واخته حيث صور له الشيطانى الغريانى انهم كفار حتى وان كانوا مسلمين يصلوا ويصوموا وبزكوا ويحجوا بيت الله !!!

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