«الكوني» والرئيس التشادي يدعوان لتكوين قوة مشتركة لحماية الحدود

اتفق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على ضرورة إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده الطرفان في إنجامينا، الأربعاء، «تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف أمن الحدود، وإخراج الفصائل المسلحة التشادية من ليبيا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

وذكرت الوكالة أن الكوني وديبي اتفاقا على أن «استمرار وجود هؤلاء في الجنوب الليبي يشكل تهديدًا وخطرًا على أمن واستقرار ليبيا كما هو تهديد لأمن واستقرار تشاد». ودعا الطرفان إلى «ضرورة تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول تشاد وليبيا النيجر والسودان، الذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في سد الطريق أمام الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للقارات، كالتهريب والإتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية».

وأعرب الطرفان عن إمكانية التوقيع على اتفاقيات ثنائية جديدة في إطار هذه الاتفاقية الرباعية، وبما يسمح في معالجة الأوضاع العاجلة أو ذات الطبيعة الخاصة بالبلدين.