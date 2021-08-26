مراسم تسليم وضم كتائب أمنية ضمن قوة اللواء “خالد بن وليد”

طبرق 26 أغسطس2021 (وال) _ أجريت بمقر منطقة طبرق العسكرية أمس الأربعاء، مراسم عملية تسليم واستلام وضم (الكتيبة 170 مشاة والكتيبة 301 مدفعية والكتيبة401 سطع) إلى اللواء خالد ابن الوليد.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية_ أوضحت شعبة الإعلام بمنطقة طبرق العسكرية أنه تم التسليم والاستلام بين آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية” وآمر اللواء خالد ابن الوليد “رائد يحي سعد يحي البرعصي” وبحضور اللجنة المشكلة لإعداد المستندات التسليم والإستلام بكافة المحتويات الوحدات المذكورة سلفاً.

وتابعت شعبة الإعلام، وفي ختام مراسم التسليم والإستلام تم إهداء درع من قبل آمر اللواء خالد ابن الوليد “رائد يحي سعد يحي البرعصي” إلى آمر منطقة طبرق العسكرية “اللواء ناجي بوعلوية”، عرفاناً لما قدمه من مجهودات في سبيل إنهاء كافة إجراءات التسليم والاستلام.

يذكر أن عملية ضم الكتائب الأمنية جاءت بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر، بشأن تشكيل لواء خالد بن الوليد ومقره بمدينة طبرق. (وال _ طبرق) م ن / ه ع

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