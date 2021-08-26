«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصوير المواطنين في أوضاع مخلة

نجح قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن الابتزاز من خلال تصوير الضحايا بأوضاع مخلة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، «أن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تلقى بلاغا عن وجود تشكيل عصابي يمتهن الابتزاز من خلال تصوير الضحايا بأوضاع مخلة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية».

وأضافت، «على الفور باشر القسم بالبحث والتحري عن هوية هذا التشكيل العصابي، فنجحوا في تحديد هوية الأشخاص الذين ينتمون إلى التشكيل المتكون من أربعة أشخاص، وبعد كمين محكم من قبل عناصر القسم تم ضبط أحد أفراد هذه العصابة».

وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، ومازال البحث مستمراً عن باقي التشكيل.