رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية يجتمع مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف عميد “عادل عبية” وعدد من المسؤولين بالجهاز أمس الأربعاء، أعضاء لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بناء على طلب الدولة الليبية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.

وعقد على هامش الزيارة، اجتماع نوقش خلاله الإشكاليات التي تعترض ملف الهجرة من إيواء وإعاشة وترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.

ويأتي هذا الاجتماع إستكمالاً للإجتماع الموسع الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمشاركة وزير الداخلية وبرئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بأوضاع حقوق الانسان في ليبيا. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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