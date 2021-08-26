خلال زيارة لبرج الأمل.. الزناتي: الوضع الوبائي مطمئن ولا صحة للشائعات حول نقص الأكسجين  

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أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، على الزناتي، أن الوضع الوبائي مطمئن، مشيرا أنه لا صحة للشائعات حول انتشار كبير في الحالات المصابة، والنقص في مخزون الأكسجين وغيرها من الإشاعات.

وقال بيان وزارة الصحة عبر فيسبوك، أن ذلك جاء خلال زيارة أجراها الزناتي، الأربعاء، إلى مركز برج الأمل، الخاص بعزل مصابي كورونا بمركز بنغازي الطبي.

واطلع الزناتي، خلال الزيارة، على آلية العمل بالمركز، واطمئن على الوضع الصحي للنزلاء بالبرج بشكل خاص، وعلى الوضع الوبائي بشكل عام من خلال الإحصائيات اليومية داخل البرج وخارجه.

وأعطى الزناتي تعليماته المباشرة لمدير إدارة المشروعات بالوزارة لسرعة توفير عدد من المعدات التي يحتاجها مركز بنغازي الطبي بشكل عام، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لبعض المشاكل التي يعانيها المركز.

كما تفقَّد سير العمل داخل مركز بنغازي لطب وجراحة القلب، وأجرى متابعة لبعض حالات القلب التي أجريت لها عدد من العمليات الجراحية في القلب المفتوح وغيرها.