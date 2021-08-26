بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 26 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 26 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا ويشمل الارتفاع النسبي للحرارة يوم الغد أغلب مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: تتكاثر السحب يوم الغد خاصةً على مناطق الجبل وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى شمالية شرقية تنشط أحياناً على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على مناطق أقصى الساحل الغربي يشمل يوم السبت بقية المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الاخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على المناطق الساحلية ، و ما بين (35 – 38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع نسبي يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:40).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38).