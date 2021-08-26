زيارة مديري إدارة العمليات والتوجيه المعنوي إلى مركز معالجة أثار مابعد الصدمة

بنغازي 26 أغسطس 2021 (وال) _ قام صباح اليوم الخميس مدير إدارة العمليات بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي رفقة مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، بزيارة إلى مركز الدعم المعنوي الاجتماعي لمعالجة أثار مابعد الصدمة الذي تم إنشاءه تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر رقم (63) لسنة (2020) .

وقد استمع إلى شرح من قبلنا عن أقسام المركز والخدمة التي ستقدمها لأسر الشهداء وللجرحى ولأهالي بنغازي والمدن المجاورة، حيث ويعتبر المركز من أهم المراكز أنشىء على طراز حديث، فيه تركيب الأطراف الصناعية الحديثة والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي، وهو الآن في اللمسات الأخيرة .

وقد تحدث خلال هذه الزيارة اللواء عبد الله نور الدين معبراً عن سعادته بقرب إكتمال هذا الإنجاز الكبير الذي سوف يفتح أبوابه قريباً لأستقبال الجرحى وأسر الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين بالمجان، وأشاد بدور إدارة التوجيه المعنوي وعملها وبأنه فخور جداً لرؤية مثل هذه الأعمال التي تعتبر الأولى من نوعها. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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