وزير الصحة: الوضع الوبائي مطمئن ولا صحة لشائعات الانتشار الكبير لكورونا

قال وزير الصحة، على الزناتي، إن «الوضع الوبائي مطمئن، ولا صحة للإشاعات عن انتشار كبير في الحالات المصابة، والنقص في مخزون الأكسجين وغيرها من الإشاعات».

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الزناتي، الأربعاء، إلى مركز برج الأمل، الخاص بعزل مصابي كورونا بمركز بنغازي الطبي، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

واطلع الوزير، خلال الزيارة، على آلية العمل بالمركز، و«اطمئن على الوضع الصحي للنزلاء بالبرج بشكل خاص، وعلى الوضع الوبائي بشكل عام من خلال الإحصائيات اليومية داخل البرج وخارجه».

وأضاف البيان أن الزناتي «أعطى تعليماته المباشرة لمدير إدارة المشروعات بالوزارة لسرعة توفير عدد من المعدات التي يحتاجها مركز بنغازي الطبي بشكل عام، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لبعض المشاكل التي يعانيها المركز».

كما تفقَّد سير العمل داخل مركز بنغازي لطب وجراحة القلب، وأجرى متابعة لبعض حالات القلب التي أجريت لها عدد من العمليات الجراحية في القلب المفتوح وغيرها.