امغيب: اجتماع ” المقرحي والحصان” في الشويرف أمر طبيعي وغير مستغرب

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ الثلاثاء، والتي تجمع بين العقيد عمر أمراجع حسن المقرحي ، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع محمد الحصان آمر كتيبة 166، في منطقة الشويرف، “أمر طبيعي وغير مستغرب”.

وقال «امغيب»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “اجتماع المقرحي والحصان في الشويرف أمر طبيعي وغير مستغرب عندما يستشعر الخطر المهدد للوطن، و المتابع عن كثب للشأن السياسي الليبي ولمجريات الأمور من حولنا وللأحداث المتسارعة على الأرض عندنا ، لا يمكن ان ينظر إليه بخلاف ذلك”.

وأوضح أن “الحكمة تقول إن هذا المشهد يجب أن يتكرر بصور مختلفة في طرابلس ومدن أخرى قريبة منها”.

وكان الفريق امراجع العمامي، رئيس الفريق التابع للقيادة العامة في لجنة “5+5″، قد صرح أمس الأربعاء، أن “من مهام القوة المشتركة المشكلة من اللواء طارق بن زياد والكتيبة 166 ملاحقة التنظيمات الإرهابية”، مردفًا أنه تم تكليف اللواء طارق بن زياد والكتيبة 166 بتأمين خط النهر”.

وأوضح «العمامي» أن “لجنة (5+5) تثمن الروح الوطنية للواء طارق بن زياد والكتيبة 166”.

الجدير بالذكر أن صحيفة «الساعة24» كانت قد حصلت على صورة الخطاب، الذي وجهه العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، وذلك لتأمين حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب.