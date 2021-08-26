الدبيبة لن يحضر جلسة الاستجواب.. تعرف على السبب!

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه سيكون خارج ليبيا في اليوم الذي حدده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، معللا ذلك بارتباطه ببرنامج خارج ليبيا.

وأوضح الدبيبة أنه كان سابقا يستقبل الدعوة عبر هيئة رئاسة البرلمان، وعقب الدبيبة، “أحترم مجلس النواب ودعوته، ومستعد أن أذهب إليه كل يوم، وأنفذ ما يتفق عليه أعضاؤه، وأحترم المجلس ودعواته”، وجاء ذلك في تصريح له خلال لقائه الأربعاء مع عدد من مجلس النواب.

وكان قد أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، باعتبار أنها “تتعالى ولا تحترم” مجلس النواب، و”لن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.

وأكد الدبيبة استعداده للمحاسبة، لكنه أعرب عن استغرابه من “محاسبة الحكومة قبل أن تصرف لها الميزانية العامة”.

وشهد اللقاء نقاشًا بين أعضاء مجلس النواب والدبيبة، الذي استمع لملاحظاتهم ورد عليها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري، لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية.