اجتماع وزير الداخلية مع فريقَ الإستراتيجية لمكافحة الجرائم الإفتراضية 

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السيد خالد مازن أمس الأربعاء، بفريق عمل إلاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الإفتراضية، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “محمود عاشور” ورئيس فريق عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الإفتراضية عميد “محمد الحسناوي”.

وأثنى الوزير على الجهود التى بذلت خلال العامين الماضيين، في سبيل صياغة مشروع الإستراتيجية بعد الإطلاع عليها خلال لقائه برئيس الفريق قبل إسبوعين.

ومن جهته، أستعرض المستشار “فرج برنوص” الإستراتيجية وأهدافها وتطلعاتهم لإستكمالها وصياغة الخطة التشغيلية لها، بمشاركة باقي المؤسسات من أصحاب المصلحة و الشركاء.

وأكد على أهمية العمل على إصدار قانون الجرائم الإفتراضية والدليل الرقمي. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

ومن جانبه أوضح السيد الوزير بقيامه بعدد من المشاورات مع عدد من الوزراء وقيادات بالمؤسسات ذات علاقة حول مشروعي الاستراتيجية وقانون الجرائم الافتراضية، مؤكداً على البدء الفوري في التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات من أصحاب المصلحة و الشركاء في مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الافتراضية لعرض المشروع عليهم واستكمال تكوين الفريق لصياغة الخطة التشغيلية وضمان تنفيذها على الوجه الأكمل..

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