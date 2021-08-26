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اجتماع وزير الداخلية مع فريقَ الإستراتيجية لمكافحة الجرائم الإفتراضية 

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السيد خالد مازن أمس الأربعاء، بفريق عمل إلاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الإفتراضية، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد “محمود عاشور” ورئيس فريق عمل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الإفتراضية عميد “محمد الحسناوي”.

وأثنى الوزير على الجهود التى بذلت خلال العامين الماضيين، في سبيل صياغة مشروع الإستراتيجية بعد الإطلاع عليها خلال لقائه برئيس الفريق قبل إسبوعين.

ومن جهته، أستعرض المستشار “فرج برنوص” الإستراتيجية وأهدافها وتطلعاتهم لإستكمالها وصياغة الخطة التشغيلية لها، بمشاركة باقي المؤسسات من أصحاب المصلحة و الشركاء.

وأكد على أهمية العمل على إصدار قانون الجرائم الإفتراضية والدليل الرقمي. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

 

ومن جانبه أوضح السيد الوزير بقيامه بعدد من المشاورات مع عدد من الوزراء وقيادات بالمؤسسات ذات علاقة حول مشروعي الاستراتيجية وقانون الجرائم الافتراضية، مؤكداً على البدء الفوري في التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات من أصحاب المصلحة و الشركاء في مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم الافتراضية لعرض المشروع عليهم واستكمال تكوين الفريق لصياغة الخطة التشغيلية وضمان تنفيذها على الوجه الأكمل..

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وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • المهم الجرائم الحقيقية التى حدثت من ما يسمى جهاز دعم الاستقرار برئاسة الحمار غنيوة الككلى الذى اقتحم جنوده مقر وزارة الداخلية وهرب مدير مكتب الوزير وخطفوا عقيد ورغم ان مقر غنيوة قريب من وزارة الداخلية الا انه يحتوى على سجن خاص لا يستطيع وزير الداخلية زيارته الا مخطوفا .
    شر البلية ما يضحك قال ايه جرائم افتراضية وكان الجرائم الحقيفية انتهت .
    فوزير الملابس الداخلية لحريم السلطان مازن حامى المزز عايش فى كوكب اخر ونسى انه فى دويلة غنيوة وهو كمن يغنى فى الحمام !!

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  • مناقشة جرائم افتراضية فى ظل وجود جرائم حقيقة يدل على ان الداخلية غبية فهى اشبه بمن يضع مطبات صناعية فى شارع ملئ بالحفر والمطبات الطبيعية

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  • افرض مثلا ان وزير الداخلية خطفه غنيوه ووضعه فى قفص فى غابة النصر بحجة دعم الاستقرار حيث يزعج غنيوه امر الدويلة التى تقع فيها وزارة الداخلية وهى من نصيبه .
    تعمل ايه ياعرعور الداخلية .
    وتفرض مثلا ان غنيوة خطف صتاديق الانتخابات وزور اوراق الناخبين دبرنى ياوزير الداخ لية تعمل ايه مع خروف بلية

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