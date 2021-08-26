وزارة الحكم المحلي تدعو عمداء البلديات إلى استلام «المبالغ» المقررة من الحكومة

دعت وزارة الحكم المحلي، عمداء البلديات إلى استلام «المبالغ» المقررة لكل بلدية من الحكومة، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2021.

وقال تعميم صادر من وزارة الحكم المحلي وموجها لعمداء البلديات: “استنادا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسرعة تمكين البلديات من استلام مخصصاتهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي من الباب الثالث (التنمية)”.

وأضافت الوزارة “بناء على الكتاب الدوري رقم (9) بشأن التعاقد على تنفيذ المشروعات المحلية، والكتاب الدوري رقم (10) بشأن إضافة اشتراطات بشان التعاقد على تنفيذ المشروعات المحلية”.

وتابع “نأمل من البلديات سرعة الاتصال بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة واستلام مخصصاتهم وفق نموذج الاستلام والتعهد بالالتزام بالضوابط وآليات الصرف المحددة من الوزارة”.