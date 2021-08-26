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موقع: مصدر لـ218: داعش يستنفر غرفة العمليات التركية في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدرٌ لـ”218″ أن أنقرة أرسلت أربع طائرات مسيّرة؛ لتعزيز سرب طائراتها في قاعدة “الوطية ومصراتة”.

وأفاد المصدر أن أنقرة قامت باستبدال منظومة الاتصال الخاصة برئاسة الأركان، مضيفًا أن شهر سبتمبر؛ سيشهد تغييرًا في أفراد بعثة الدعم والاستشارة التركية المتواجدة في طرابلس.

وحول أبرز ما يدور في أروقة غرفة العمليات التركية في طرابلس؛ كشف المصدر أنها تلقت معلومات عن نشاط عناصر إرهابية تنتمي لـ”داعش” في مناطق متفرقة؛ الأمر الذي دفعها لتكثيف طلعاتها الاستكشافية، وتعزيز حراسات المواقع الحساسة.

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قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كلام يثير الضحك فداعش تابعة لخليفة المفلسين اردوغان وتمولها قطر لهذا لا تجد اى عمليات لداعش فى تركيا او قطر وهذا الاسلوب الغبى الهدف منه التغطية على دعم تركيا لعمليات داعش فى ليبيا الموجهة لتونس وتوجيهها من الجو بحجة محاربتها كما يفعل الامريكان مع الدواعش من قبل والقوا لهم اسلحة من الجو وكما يفعل الامريكان فى افغانستان تركوا احدث الاسلحة لطالبان قبل اشعال الحرب بينها وبين ايران نياية عن الامريكان !!!

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  • نفس اسلوب اردوغان الغبى يدعم داعش ثم يتظاهر بانه يحاربها مع ان داعش مقرها الرئيسى لدى المخابرات التركية وقد قتل خليفة داعش فى اراضى خاضعة للاحتلال التركى فى سوريا وستتحول قاعدة الوطية لمقر عمليات داعش فى المغرب العربى خاصة تونس لدعم الداعشى الارهابى الغنوشى ورغم انف اردوغان سيسجن الغنوشى كما سجن مرشد عام الاخوان فى مصر انف اردوغان الذى فشل فى انقاذه وعلى الرئيس قيس سعيد طلب دعم عربى خاصة من مصر فلديها خبرة فى محاربة الارهاب بل وضرب قاعدة الوطية ان لزم الامر بالطيران المجهول المصرى

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