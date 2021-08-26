موقع: مصدر لـ218: داعش يستنفر غرفة العمليات التركية في ليبيا

أكد مصدرٌ لـ”218″ أن أنقرة أرسلت أربع طائرات مسيّرة؛ لتعزيز سرب طائراتها في قاعدة “الوطية ومصراتة”.

وأفاد المصدر أن أنقرة قامت باستبدال منظومة الاتصال الخاصة برئاسة الأركان، مضيفًا أن شهر سبتمبر؛ سيشهد تغييرًا في أفراد بعثة الدعم والاستشارة التركية المتواجدة في طرابلس.

وحول أبرز ما يدور في أروقة غرفة العمليات التركية في طرابلس؛ كشف المصدر أنها تلقت معلومات عن نشاط عناصر إرهابية تنتمي لـ”داعش” في مناطق متفرقة؛ الأمر الذي دفعها لتكثيف طلعاتها الاستكشافية، وتعزيز حراسات المواقع الحساسة.

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