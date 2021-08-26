وزيرة العدل تتفقد المقار العدلية بمدينة مصراتة وتاورغاء

مصراتة 26 أغسطس 2021 (وال) _ تفقدت وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات السيدة “نزيهة عاشور” أمس الأربعاء مقر فرع وزارة العدل مصراتة، وذلك للإطلاع على سير عمل المقار والمرافق القضائية والعدلية التابعة له، و عن إحتياجات المقار والمرافق القضائية والعدلية من صيانة وتسوية الأوضاع الإدارية والخدمية.

هذا وعقد اجتماع بحضور المحامي العام ورئيس إدارة المحاماة العامة، ورئيس نيابة الإستئناف، ورئيس نيابة شرق مصراتة الإبتدائية، ورئيس فرع وزارة العدل مصراته، ورئيس نيابة سرت الإبتدائية ، لمناقشة توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل وصيانة بعض المقار.

وبدورها، استعرضت الوكيلة أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة للدفع بعجلة العمل وتحسين أدائها.

وطالبت بإعداد التقارير و الإحصائيات الشاملة لكل المرافق بغية العمل عليها والنظر فيها.

وفي ذات السياق، قامت الوكيلة بزيارة لمبنى الفرع البلدي الزروق سابقاً المخصص من مصلحة الأملاك العامة لوزارة العدل لصيانته، ليكون مقراً لنيابة ومحكمة الزروق الجزئيتين ، كما شملت زيارتها محكمة ونيابة تاورغاء الجزئية، وهي قيد الإنشاء بحضور رئيس المجلس المحلي تاورغاء. (وال _ مصراتة) ب خ / ه ع

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