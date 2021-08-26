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النعمي: شواطئ طرابلس ملوثة بالكامل لاحتوائها على نسب عالية من البكتيريا تتجاوز الـ500%

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قالت عضو المجلس البلدي طرابلس المركز سارة النعمي إنه أجريت تحاليل لعينات من خمسة مواقع لشاطئ طرابلس، تبين أنه ملوث بالكامل، لاحتوائه على نسب عالية من البكتيريا تتجاوز الـ500%.

النعمي وفي تصريحات صحيفة نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضافت: “تحدثنا مع الحكومة السابقة والجديدة، عن الحاجة إلى مشروع متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي”.

وطالبت النعمي بضرورة اعتماد حلول مؤقتة للتخفيف من حجم تلوث المياه والشواطئ، وهي ممكنة من خلال مرور المياه السوداء في أحواض خاصة بترسيب المخلفات لتصفيتها، قبل نقلها إلى البحر.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • من المنحط الوسخ الي كتب هالمقال ..!!!
    ليبيا أنظف وأحسن من عشرة من أمثالك .. بجهود مواطنيها وحبهم لوطنهم وأنتمائهم ـولو كان في ثلووث الا من بعد ما شفنا خلايقكم ..المستهترة وعديمي الحس وضمائرهم الميتة الفاسدة وتهريب البشر وغرقهم !! .شوف وجهكم في المرايا ..~~!!

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