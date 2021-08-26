ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على غالبية المناطق في ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ببقاء الأجواء ساخنة على مناطق شمال غرب ليبيا، ويشمل الارتفاع النسبي للحرارة يوم الغد، غالبية مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد تكاثرًا للسحب يوم الغد، خاصةً على مناطق الجبل وجنوبه، قد تصحبها خلايا رعدية، يتخللها هطول أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية جنوبية شرقية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل يوم الغد إلى شمالية شرقية، قد تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية، وتسجّل تراجعًا، يوم الغد، على مناطق أقصى الساحل الغربي، ويشمل بقية المناطق، يوم السبت المقبل.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون صافيةً إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر ، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجّل ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا نسبيًا، يوم الغد، على غالبية المناطق.

وتكون السماء صافيةً بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 إلى 41 درجة مئوية.

وتكون السماء صافيةً بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية.

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