تفاصيل لقاء الدبيبة والنواب بحضور المنفي.. فتح ملف توحيد المؤسسات والإنفاق الحكومي

كشف عضو مجلس النواب أبوبكر أحمد سعيد تفاصيل اللقاء الذي جمع أعضاء في المجلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الأربعاء، والذي استمر لمدة أربع سنوات، وقد حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جانبا منه.

وأعطيت الكلمة في البداية للمنفي الذي أكد سعي «الرئاسي» الجاد إلى التعاون مع الحكومة للإيفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا استعداد المجلس للتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب؛ لحل الإشكالات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر القادم، حسب تدوينة سعيد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

الدبيبة: نجحنا في توحيد السلطة التشريعية

ثم تحدث الدبيبة، الذي قال إن الحكومة تعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية منذ تشكيلها، مضيا: «نجحنا مع الخيريين بشكل مباشر أو غير مباشر في توحيد السلطة التشريعية التي كانت منقسمة جزء في طرابلس والآخر في طبرق»، مؤكدا أنه رغم أن تركيبة الحكومة جاءات بالمحاصصة، إلا أنها ضمت كفاءات وطنية، وأنه رِاض على أداء الوزراء والوكلاء، كما التزم بإشراك من لم يمثل من المدن والمناطق في مناصب عليا أخرى مستقبلا.

وأبدى استغرابه من عدم مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية، رغم تقديمها في وقت مبكر، وبعد منح الثقة مباشرة، لافتا إلى أن تعديل آخر مقترح بالزيادة لمشروع الميزانية جاء بطلب من رئاسة المجلس، وأضاف أن الحكومة تعاونت مع المجلس لتسهيل إصدار الميزانية، وشاركت في أكثر من 6 اجتماعات رسمية مع لجنة التخطيط والمالية بالخصوص.

الدبيبة يوضح كيفية تغطية الإنفاق الحكومي

وأفاد بأن الحكومة شرعت بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالصرف وفق ما نصت عليه التشريعات لتغطية الإنفاق الحكومي الشهري وفق قاعدة الصرف نسبة «1 / 12» من مشروع الميزانية المقدم لـ«النواب».

وتوقع إعلان خطة تنموية السبت المقبل، تشمل توزيع عادل لبرامج ومشاريع التنمية على كافة المناطق، وأردف أن الحكومة اتخذت القرار بزيادة مرتبات المتقاعدين والمعاشات الأساسية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه يرحب بالتعاون مع الجميع، كما أصدر التعليمات بالتنسيق والتعاون مع اللجان النيابية لتذليل الصعاب، وتسهيل مهمة أدائها لمتابعة القطاعات التنفيذية.

النواب يؤكدون ضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

من جانبهم، أكد النواب ضرورة العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم، وبذل الجهد لتوحيد باقي المؤسسات، وعدم السماح بالانقسام مجددا.

وتطرق النائب أبوبكر سعيد إلى ما تعانيه ترهونة، قائلا إن الوضع مازال سيئا، رغم زيارة الدبيبة إلى المدينة شهر إبريل الماضي، متابعا: «المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 245 ألف نسمة، ليس بها مركز عزل حتى يومنا هذا، في ظل معاناة شديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى نقص إمدادات الأكسجين الطبي».

ثم تحدّث عن المقابر الجماعية، و«كيف أن المدينة وأهالي الضحايا يعانون من هذه الكارثة»، خاصة في ظل «ضعف التنسيق» بين الأجهزة المختلفة و«بطء الإجراءات» وعدم تزويد هيئة البحث والتعرف على المفقودين بالاحتياجات المطلوبة للتسريع في عمليات البحث، متساءلا عن «أسباب عدم ملاحقة الجناة وإصدار مذكرات قبض دولية لمن فرّ منهم خارج الوطن»

وردّ الدبيبة عليه قائلا إن هناك تقصير غير متعمّد في ملف معالجة أزمات ترهونة، مقدما الاعتذار عن هذا الأمر، وتعهد بالعمل على معالجة تلك المشكلات، وفي مقدمته تجهيز مركز عزل للمدينة بشكل عاجل.

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