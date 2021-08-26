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ترحيب أممي بتشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل قوة مشتركة جديدة، تتألف من الكتيبة 166 للحماية والأمن ولواء طارق بن زياد؛ لتأمين النهر الصناعي.

وأشادت البعثة بهذه الجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية “5+5″، معتبرةً أن ذلك يشكّل خطوةً بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وعبّر المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن ترحيبه الشديد بهذه الخطوة، مضيفًا أنها تُمهّد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة والمضيّ قدمّا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما سيُساهم في إعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف “كوبيتش” أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالةٍ قويةٍ لليبيين والجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم، والعمل معًا لبناء دولةٍ موحدةٍ ومستقرةٍ ومزدهرةٍ وديمقراطيةٍ.

يُشار إلى منطقة الشويرف شهدت خلال الأيام الماضية، اجتماعًا ضمّ آمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع إلى جانب محمد الحصان آمر الكتيبة 166.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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