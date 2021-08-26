اجتماع مدير أمن بنغازي مع رئيس غرفة مكافحة كورونا

بنغازي 26 أغسطس 2021 (وال) _ عُقد بديوان مديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء، اجتماع بين رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان”، ومدير أمن بنغازي المكلف عميد “أحمد منصور”.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومنسق ضابط إتصال الغرفة عقيد “ياسر الفلاح”، التباحث حول الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا والخطط الإحترازية الواجب إتخاذها في هذا الشأن.

وناقش المجتمعون أيضا، توفير اللقاحات لمنتسبي مديرية أمن بنغازي والمديريات المجاورة والأجهزة والإدارات، وتوفير ما يلزم من مواد تعقيم وحماية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. (وال _ بنغازي) ب خ / ه ع

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