«الأرصاد الليبية»: أمطار متوقعة على مناطق الجبل الغربي غداً الجمعة

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الخميس وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على شمال غرب ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق ما بين ( 35 – 40 ) م”.

وأضاف “تكون معتدلة هذا اليوم على الساحل الشرقي حيث تتراوح ما بين (30 – 33) م، وتسجل ارتفاعا نسبيا يوم الغد، بينما تكون الحرارة على بقية المناطق ما بين (37 – 42)”.

وتابع “تسجل درجات الحرارة تراجع يوم الغد على أقصى الساحل الغربي خاصة (المناطق من رأس إجدير حتى الزاوية)، ويشمل يوم السبت باقي المناطق”.

واستطرد “من المتوقع تكاثر السحب يوم الغد الجمعة ويوم السبت على مناطق الجبل الغربي وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.