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الدبيبة يرفض المثول لاستجواب النواب … وعقيلة يحذر

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استغرابه من دعوة مجلس النواب للمثول أمامه، في جلسة استجواب، قبل أن يعتمد الميزانية، مؤكدًا عزمه التواجد خارج البلاد، في مهمةٍ لم يفصح عنها، بالتزامن مع انعقاد جلسة الاستجواب المرتقبة الاثنين المقبل.

جاء ذلك في لقاء جمع الدبيبة مع عددٍ من النواب، بحضور رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، والذي أكد من خلاله احترامه للمجلس واستعداده لحضور جلساته المنعقدة في أي مكان في ليبيا.

كاشفًا في الوقت نفسه عن مؤتمر صحفي مرتقب سيُعقد للإعلان عن حزمة إنقاذ اقتصادي؛ لدعم المشروعات، بالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي، في إشارة واضحة لمضيّه قدمًا في الترتيبات المالية، بعد فشله في تمرير مشروع الميزانية.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عزم المجلس سحب الثقة عن رئيس الحكومة، حال تغيبه عن جلسة الاستجواب، منوهًا لموافقة المجلس على منح الحكومة حق الصرف بموجب نظام 1/12 حتى لا تتعطل أمور الدولة.

جديرٌ بالذكر أن عددًا من النواب قدموا عريضةً لاستجواب رئيس الحكومة في عددٍ من القضايا، وسط دعوات بسحب الثقة عنها؛ الأمر الذي يراه مراقبون محاولةً لخلط الأوراق وتعطيل الاستحقاقات المهمة للمجلس، الذي فشل في التوافق بشكل نهائي على القاعدة الدستورية، والقانون الانتخابي، وتقسيم الدوائر، مع مخاوف من تأثير ذلك على انتخابات ديسمبر وسط تأكيد عقيلة صالح على نيته طرح خارطة طريق بديلة في حالة فشل خيار الانتخابات.

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قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • على مجلس النواب ان يمارس صلاحيته فهو من منح الثقة لهذه الخكومة الفاشلة التى يعجز فيها وزير الداخلية دخول مكتبه بعد ان احتلته مليشيا غنيوة التى تتصرف كانها فوق القانون ولا تتبع للدولة الليبة وعقب سحب الثقة ينبغى احالة الدبيية للنائب العام ليحاسب على جرائمه وكذلك يحال اللص الكبير محافظ المصرف المركزى للنائب العام بناء على تقرير الجهاز المركزى المرسل لمجلس النواب .
    وعلى مجلس النواب ان يصدر قانونا بنقل مقر المجلس الرئاسى والحكومة الى سرت فورا بعد تكرار حوادث اعتداء المليشيات على مؤسسات الدولة اخرها وزارة الداخلية لفرض رايها بالقوة فكيف تحمى الداخلية صندوق الانتخابات وهى عاجزة عن حماية مقر الوزارة نفسه .
    ويجب اختيار رئيس وزراء من الشخصيات الوطنية القوية بغرب ليبيا بديلا لرئيس حكومة الرشوة

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  • الذي نعرفه ان دول العالم لديها دساتير تنطلق منها وتستمد قوانينها منها حيث تبين الدساتير على سبيل المثال صلاحيات مجالس النواب والتي منها محاسبنته لمن يخول له الدستور محاسبته ولذلك يامجلس نواب ليبيا من اين استمديتم صلاحيتكمفاين الدستور الذي اعطاكم الصلاحيات فلو كان هناك شرعية نتمنحكم هذه الصلاحية فماهي والا فأصدروا الدستور اولا ثم تكلموا.

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