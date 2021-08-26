الدبيبة يرفض المثول لاستجواب النواب … وعقيلة يحذر

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استغرابه من دعوة مجلس النواب للمثول أمامه، في جلسة استجواب، قبل أن يعتمد الميزانية، مؤكدًا عزمه التواجد خارج البلاد، في مهمةٍ لم يفصح عنها، بالتزامن مع انعقاد جلسة الاستجواب المرتقبة الاثنين المقبل.

جاء ذلك في لقاء جمع الدبيبة مع عددٍ من النواب، بحضور رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، والذي أكد من خلاله احترامه للمجلس واستعداده لحضور جلساته المنعقدة في أي مكان في ليبيا.

كاشفًا في الوقت نفسه عن مؤتمر صحفي مرتقب سيُعقد للإعلان عن حزمة إنقاذ اقتصادي؛ لدعم المشروعات، بالشراكة مع مصرف ليبيا المركزي، في إشارة واضحة لمضيّه قدمًا في الترتيبات المالية، بعد فشله في تمرير مشروع الميزانية.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عزم المجلس سحب الثقة عن رئيس الحكومة، حال تغيبه عن جلسة الاستجواب، منوهًا لموافقة المجلس على منح الحكومة حق الصرف بموجب نظام 1/12 حتى لا تتعطل أمور الدولة.

جديرٌ بالذكر أن عددًا من النواب قدموا عريضةً لاستجواب رئيس الحكومة في عددٍ من القضايا، وسط دعوات بسحب الثقة عنها؛ الأمر الذي يراه مراقبون محاولةً لخلط الأوراق وتعطيل الاستحقاقات المهمة للمجلس، الذي فشل في التوافق بشكل نهائي على القاعدة الدستورية، والقانون الانتخابي، وتقسيم الدوائر، مع مخاوف من تأثير ذلك على انتخابات ديسمبر وسط تأكيد عقيلة صالح على نيته طرح خارطة طريق بديلة في حالة فشل خيار الانتخابات.

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