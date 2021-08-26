الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 26 أغسطس 2021 (وال) تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على شمال غرب ليبيا ، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق ما بين (35 – 40) مْ، و تكون معتدلة هذا اليوم على الساحل الشرقي حيث تتراوح ما بين (30 – 33) مْ وتسجل إرتفاع نسبي يوم الغد.

بينما تكون الحرارة على بقية المناطق ما بين (37 – 42) مْ، في حين تسجل درجات الحرارة تراجعا يوم الغد على أقصى الساحل الغربي خاصة (المناطق من رأس إجدير حتى الزاوية)، و يشمل يوم السبت باقى المناطق.

ومن المتوقع تكاثر السحب يوم الغد الجمعة، ويوم السبت على مناطق الجبل الغربي وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

أيضا بحسب المركز ، فغروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم يحدد الساعة (19:40) مساء، شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38)صباحاً. ( وال ـ طرابلس) س ق / ك و

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