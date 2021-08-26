«غرفة إدارة أزمة كورونا» و«أمن بنغازي» يناقشان الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة الجائحة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه عُقد أمس الأربعاء بديوان مديرية أمن بنغازي اجتماع بين رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان” ومدير أمن بنغازي المكلف عميد “أحمد منصور”.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، على فيسبوك، في بيان أنه “تم خلال الاجتماع التباحث حول الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا والخطط الاحترازية الواجب اتخاذها في هذا الشأن”.

وأردف البيان، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع “مناقشة توفير اللقاحات لمنتسبي مديرية أمن بنغازي والمديريات المجاورة والأجهزة والإدارات، وتوفير ما يلزم من مواد تعقيم وحماية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع”.

وأوضح البيان، أنه شارك في حضور الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومنسق ضابط اتصال الغرفة عقيد “ياسر الفلاح”.