وفد وزاري يصل تونس لبحث فتح المنافذ البرية واستئناف الرحلات

وصل وفد وزاري رفيع المستوى، مكوّن من وزير الداخلية خالد مازن و وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى العاصمة التونسية، الخميس.

وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن الوفد الوزاري سيَتباحث مع الجانب التونسي حول البروتوكول الصحي، وفتح المنافذ البرية، وعودة الرحلات الجوية.

وكانت تونس قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إغلاق الحدود بشكل كامل مع ليبيا، مؤكدةً أن إغلاق الحدود مع ليبيا إجراءٌ صحيٌ احترازيٌ، في إطار مكافحة “كورونا”.

يُشار إلى أن تونس قالت بأن قاعدة الوطنية تؤوي إرهابيين، وهو ما يهدّد الأمن القومي التونسي في ظلّ نفي من الجانب الليبي لهذا الوجود.

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