«شكشك والحراري» يجتمعان لـ«فحص حسابات الأمن الداخلي

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي، بحضور الإدارات المختصة من الجانبين.

وقال بيان صادر عن الديوان: “يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاختصاصات الموكلة لديوان المحاسبة ومتابعة إجراءات الديوان وملفاته المحالة إلى جهات الاختصاص”.

وأضاف البيان “تناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان بحث وتداول المواضيع والملفات ذات العلاقة، وتفعيل أوجه التعاون المشترك في نطاق اختصاص الطرفين”.

وتابع “تمت مناقشة إجراءات تنفيذ الطلب المقدم من رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رئيس الديوان، لغرض فحص ومراجعة حسابات جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات المحالة من جهات الاختصاص إلى الجهاز، والتي كان مصدرها ديوان المحاسبة”.

واستطرد “خلص الاجتماع إلى اتفاق وجهات النظر حول المواضيع المطروحة واستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص”.